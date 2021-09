Ludwig begrüßt strengere bundesweite Maßnahmen

Die Maßnahmen seien nur so gut, wie sie kontrolliert werden.

Die Schule im Osten hat am Montag begonnen, viele Wiener kamen aus dem Urlaub zurück - und schon steigen die Corona-Infektionszahlen massiv. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab Mittwochmittag zu den heute von der Bundesregierung präsentierten Maßnahmen ein Statement ab.

Ludwig freut sich, dass die Regierung mit dem Stufenplan „nun auf den Wiener Weg eingeschwenkt ist“. Es sei klar gewesen, dass diese vierte Welle kommt, weshalb er das Thema immer ernst genommen habe.

„Die Schule ist ein starker Treiber der Pandemie“, sagte Ludwig angesichts dessen, dass viele Kinder nicht geimpft sind. Die Pandemie sei aber auch für Geimpfte nicht vorbei. Auch sie benötigen gegebenenfalls auf Intensivstationen eine entsprechende Betreuung. Zudem sollen sich Menschen, die bereits doppelt geimpft sind, darauf einstellen, dass Auffrischungsimpfungen nötig sein werden. Ludwig zog diesbezüglich einen Vergleich mit der Influenza: „Auch bei der Grippe ergeben sich Varianten, weshalb der Impfstoff jährlich angepasst wird."

„Die Maßnahmen sind nur so gut, wie sie kontrolliert werden“, so der Bürgermeister. Seit Beginn der Sommerzeit wurden in Wien ihm zufolge rund 4000 Lokale kontrolliert. „Umso länger wir diese Kontrollen durchführen, desto weniger Beanstandungen gibt es."

Michael Binder, der medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: „Das Nebenwirkungsspektrum zeigt, dass alle in Europa zugelassenen Impfungen sehr sicher sind. Wenn wir uns gegen Corona impfen, schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Umgebung.“

(red.)