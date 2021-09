Wiesberger auf Schlagdistanz zum Ryder Cup

Bernd Wiesberger kann in Wentworth die historische Premiere am prestigeträchtigen Kontinentalduell besiegeln. Ein Spitzenplatz würde Rechenspiele obsolet machen, denn die Konkurrenz lauert.

Virginia Water/Wien. So nah wie kein Österreicher vor ihm steht Bernd Wiesberger vor der Teilnahme am Ryder Cup. Das Kontinentalduell zwischen den zwölf besten Golfern Europas und der USA zählt neben den vier Major-Turnieren zu den prestigeträchtigsten Bühnen und wäre nicht nur ein absolutes Highlight in der Karriere des Burgenländers, sondern auch in der Geschichte des heimischen Golfsports. Damit Österreichs Nummer eins vom 24. bis 26. September bei der 43. Auflage für Europa in Whistling Straits abschlägt, müssen bei der BMW PGA Championship (ab heute 13 Uhr, live Sky) zuerst einmal Punkte her.