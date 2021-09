Wien-Marathon: Freude auf die Menschenschlange

Nach einem Jahr Pause will Veranstalter Wolfgang Konrad mit dem Vienna City Marathon am Sonntag als Event-Vorbild punkten. 25.000 Starter sollen zudem ein „Signal an die Gesellschaft“ schicken.

Wien läuft wieder. Die Zeit des Stillstands ist vorbei, und auch der Marathon steht vor seinem Neustart. Am Wochenende kehrt Österreichs größtes Lauf-Event zurück, am Samstag warten Kinder- und das 10-km-Rennen, am Sonntag folgen Marathon und der Wettbewerb über die halbe Distanz. 25.000 Teilnehmer werden insgesamt erwartet.