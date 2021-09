Selbstausbeutung für den Pop

Thomas Heher definiert sein bereits ins elfte Jahr gehende Musikfestival als Hort der Entdeckungen.

Das Waves hat sich, das kann man im elften Jahr ruhig sagen, als Entdeckerfestival etabliert. Große Namen gibt es selten. Thomas Heher verpflichtet zuweilen Lieblingsbands von ihm. So brachte er The Godfathers, Scott Matthew und Neneh Cherry in den letzten paar Jahren. Sonst ist es eher umgekehrt. Junge Musiker, die am Waves in kleinen Locations gespielt haben, werden manchmal weltberühmt.



Etwa R&B-Queen Charli XCX, die einst in der Fluc-Wanne für weiblichen Krawall gesorgt hat. Andere No-Names, die später größere Bekanntheit erlangten, waren Jesper Munk, Sohn und Dillon. So etwas freut Thomas Heher, den Gründer von Waves, der in Gmünd aufgewachsen ist, einer Stadt, die geteilt ist. Und so war ihm schon früh das Überwinden von Grenzen wichtig.