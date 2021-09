Cinderella drückt der Glasschuh

Der Schein trügt: Cinderella (Camila Cabello) ist gar nicht an einer royalen Ehe mit dem Prinzen (Nicholas Galitzine) interessiert. Wie auch - in einer Zeit, in der selbst Royals wie Harry und Meghan aus ihren Palästen fliehen?

Auf der Londoner Musicalbühne und in einem neuen Film auf Amazon erfährt Aschenputtel eine moderne Neudeutung – und wird zur Rebellin. Wie das geht? Vor allem mit Ironie.

Der gläserne Schuh schmerzt beim Gehen? Nun, da kann man nicht viel machen, sagt die gute Fee zur gequält humpelnden Cinderella: Damenschuhe seien eben so konstruiert, da komme selbst Magie an ihre Grenzen.

Um die Fußfreundlichkeit von Aschenputtels Schuhwerk haben sich die Gebrüder Grimm, Charles Perrault und all die anderen Märchensammler, die den Stoff einst niedergeschrieben haben, wohl wenig Gedanken gemacht. Um das emanzipatorische Potenzial, das in der Figur schlummern könnte, auch nicht. Nun erlebt das Märchen gleich mehrfach eine moderne, man könnte sagen popfeministische Neudeutung: Am Londoner West End wurde kürzlich ein neues Musical von Andrew Lloyd-Webber (mit Dialogen von der Oscar-prämierten „Promising Young Woman“-Regisseurin Emerald Fennell) uraufgeführt, in dem sich Cinderella als rebellisches Goth-Mädchen in Doc-Martens-Stiefeln gegen den im Märchendorf vorherrschenden Schönheitskult auflehnt.

Und im gleichnamigen Filmmusical von Kay Cannon (der Autorin der „Pitch Perfect“-Filme), das gerade im Amazon-Streaming-Abo erschienen ist, sehnt sie sich nicht nach einer herrlichen Ballrobe, auf dass ein rettender Prinz von ihr Notiz nehmen könnte, sondern nach einem eigenen Ballroben-Geschäft. Cinderella als Geschäftsfrau, self-made aus widrigen Verhältnissen: Das ist eigentlich keine allzu abwegige Interpretation für die heutige Zeit. Wenn selbst Royals wie Harry und Meghan aus ihren Palästen fliehen, ist die Aussicht auf ein Prinzessinnenleben keine allzu verführerische. Als hätte sie das Oprah-Interview der beiden gesehen, sagt auch die von der Pop-Sängerin Camila Cabello gespielte Cinderella, kurz Ella, dass sie einen goldenen Käfig ihrem jetzigen im Keller der Stiefmutter nicht vorziehe. Hauptsache, sie kann in Ruhe schneidern: So erzählt man also Märchen für eine Gesellschaft, die auf Individualismus und Selbstverwirklichung mehr gibt als auf royale Verheißungen.

Die gute Fee ist eine Dragqueen

Der Rest des durchwegs beschwingten, mit bekannten Songs angereicherten Films ist weniger eine Modernisierung als eine Ironisierung. Mit oft schrillem selbstreferenziellen Humor nimmt das Musical Klischees und Geschlechterrollen aufs Korn, denen es sich zugleich selbst hingibt. Das ist nicht die radikalste Art, einen als altmodisch verschrienen Stoff an zeitgenössische Maßstäbe heranzuführen, aber es entbehrt nicht eines gewissen Charmes: Beim Ball heißen die Frauen den Prinzen mit der Soul-Nummer „What a Man“ willkommen – und das so schmachtend und exaltiert, als wäre ihnen die Lächerlichkeit des eigenen Auftritts voll bewusst. Die gute Fee ist hier eine von Billy Porter gespielte Dragqueen, quasi eine moderne Verwandlungskünstlerin (im Londoner Musical ist es eine Schönheitschirurgin, die Cinderella umstylen soll). Als sie erscheint und Ella fragt, ob sie auf den Ball gehen will, bemerkt diese nur lapidar: „Ja, darüber habe ich gerade gesungen.“

Überhaupt scheinen alle Figuren zu wissen, dass sie Märchenfiguren sind. „Wir leben in einem sehr altmodischen Königreich“, schlaumeiert Ella. In dieser farbsatten, jeder Zeit und Geografie entrissenen Welt spielt Pierce Brosnan (der an solchen Witzrollen Gefallen zu finden scheint) den selbstherrlichen König und James Corden eine Kellermaus. Der musicalaffine Talkshow-Host hat den Film auch produziert. Es ist übrigens nicht die einzige Cinderella-Adaption, die Hollywood beschäftigt: Bei Disney arbeitet man gerade an einem Film über die Stiefschwestern. Wie „modern“ der sein soll, wurde noch nicht verlautet. So viel lässt sich aber vermuten: Die Fersen und Zehen werden sie sich wohl nicht verstümmeln, um in Cinderellas Schuh reinzupassen und einen Prinzen abzubekommen.

Die High Heels im aktuellen Film kann die Fee dann übrigens doch noch bequem zaubern. Bis um Mitternacht die Wirkung nachlässt – und Ella das harte Ding dem Palastpersonal an den Kopf wirft. Autsch.[RRS06]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2021)