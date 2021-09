In zwei Wochen hundert Intensivpatienten mehr erwartet

Die kritische Grenze von 33 Prozent Auslastung auf Intensivstationen könnte in Wien und Oberösterreich überschritten werden.

Das Covid-Prognose-Konsortium geht in seiner jüngsten Analyse von einem weiter steigenden Trend bei den Neuinfektionen aus, wodurch auch weiterhin die Zahl der Intensivpatienten stark ansteigt. Sollte sich dieser Trend nicht "bald umdrehen", steigt die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der kritischen Auslastungsgrenze zunehmend an, warnen die Experten. Laut deren Einschätzung werden in zwei Wochen 100 weitere Patienten auf Intensivstationen liegen.

Die Experten prognostizieren für den 22. September 281 Schwerkranke, dazu kommen 724 Patienten auf Normalstationen. Somit würden dann wieder mehr als 1.000 Covid-19-Infizierte im Spital liegen.

Am heutigen Mittwoch benötigten österreichweit 180 Corona-Infizierte intensivmedizinische Versorgung. Bereits am Samstag, dem 11. September, werden es laut der Prognose mehr als 200 sein. Die Experten erwarten an diesem Tag 201 Schwerkranke. Der neu verkündete Stufenplan der Regierung sieht für Stufe 1 - zehn Prozent der Intensivbetten belegt bzw. 200 Intensivpatienten - erste strengere Maßnahmen vor. Das tritt aber erst am 15. September in Kraft, Grundlage dafür ist laut Gesundheitsministerium die ursprüngliche Prognose, die eben eine Überschreitung der 200 belegten Intensivbetten erst für kommenden Mittwoch vorgesehen hat.

Im schlimmsten Fall doppelt so viele Spitalspatienten

Die Auslastung der Intensivstationen wird in den kommenden zwei Wochen laut den Experten auf 13,7 Prozent der gemeldeten Gesamtkapazität an Erwachsenen-Intensivbetten steigen. Am 22. September werden somit 281 Schwerkranke erwartet, im schlechtesten Fall sogar 349. Auf Normalstationen mussten am heutigen Mittwoch bereits 465 Covid-19-Patienten betreut werden. In zwei Wochen werden es laut den Experten 724 sein, im Worst-Case-Szenario sogar 910. Am Dienstag lag die Auslastung aller für Covid-Patienten nutzbare Intensivbetten laut den Ländern bereits bei 25,5 Prozent.

Sind mehr als ein Drittel der insgesamt verfügbaren Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, treten diese in Konkurrenz mit anderen intensivpflichtigen Patienten. Diese Schwelle bedeutet ein sehr hohes Systemrisiko. In Oberösterreich und Wien kann dieses Worst-Case-Szenario mit einer Überschreitung der 33-Prozent-Grenze am 22. September "nicht gänzlich ausgeschlossen werden", warnten die Experten.

Voraussichtlich weiterhin rund 2000 neue Fälle täglich

Die nunmehrige vierte Welle nimmt viel schneller an Fahrt auf als die Herbstwelle vor einem Jahr. Am heutigen Mittwoch wurden erstmals seit April wieder mehr als 2000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Prognose geht weiterhin von rund 2000 Fällen pro Tag aus. Bereits kommenden Mittwoch erwarten die Experten eine Sieben-Tage-Inzidenz von 160 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Spannbreite in den einzelnen Bundesländern reicht von einer Inzidenz von 99 in der Steiermark bis 233 in Wien.

Die mit Schulbeginn durchgeführten Testungen deuten laut den Experten auf keinen signifikanten Anstieg bei den schulpflichtigen Kindern hin. Allerdings betonen die Wissenschafter, dass die epidemiologischen Auswirkungen der Durchmischung der Kontaktnetzwerke nach dem Sommer, also in der Schule, Arbeit oder auch durch Reiserückkehrer sich erst in den nächsten Wochen verstärkend auf das Fallgeschehen auswirken werden.

Experte rechnet mit mehr infizierten Kindern

Volker Strenger von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) rechnet trotz neuen Corona-Schutzmaßnahmen mit mehr infizierten Kindern als im Vorjahr, da Schulschließungen vorerst nicht vorgesehen sind. Für den Leiter der Arbeitsgruppe Infektiologie der ÖGKJ ist das aber vertretbar, da die Kinder unter den Schließungen mehr leiden würden als unter einer Infektion.

Die meisten Kinder überstehen eine Infektion ohne schweren Verlauf. In Österreich kamen laut einer Studie der ÖGKJ gemeinsam mit der Ages und der Universität Graz 2,4 Prozent der Kinder mit einer Corona-Infektion ins Spital. Auch hier dürften die Zahlen in den kommenden Monaten steigen. "Darunter sind aber Säuglinge, die oft vorsichtshalber aufgenommen werden", so der Mediziner. Die wenigen Kinder, die bisher in Österreich an dem Virus gestorben sind, wiesen allesamt schwerste Vorerkrankungen auf.

Schulschließungen sind für Strenger aktuell kein geeignetes Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Der derzeitige Anstieg an Fällen sei auch eher der Jahreszeit Herbst geschuldet als den Schulen. "Auch in den Bundesländern, in denen noch Ferien sind, steigen die Zahlen", so Strenger. Mit der "Sicherheitsphase" in den ersten beiden Schulwochen bekomme man zudem einen Überblick über das Infektionsgeschehen, durch die Tests werden infizierte Kinder erkannt und die Infektionskette gebrochen.

Solange es keine Impfung für Unter-Zwölf-Jährige gibt, geht der Mediziner davon aus, dass trotz der Maßnahmen jedes Kind eine Infektion durchlaufen wird. Strenger rechnet aber noch in diesem Jahr mit einer Impfung für Über-Fünf-Jährige.

(APA)