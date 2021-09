Warum Manfred Webers Rückzug das EU-Parlment aufmischt

Weber will nicht mehr EU-Parlamentspräsident werden.

Ein CSU-Politiker verzichtet auf den Posten des Parlamentspräsidenten, ein Sozialdemokrat droht, einen Pakt zu brechen, ein Personalpaket wackelt und Othmar Karas hat zu wenig Unterstützung von daheim.

Es hätte seine Rehabilitation werden können: In vier Monaten hätte Manfred Weber (CSU) eigentlich EU-Parlamentspräsident und Nachfolger des Sozialdemokraten David Sassoli werden sollen. Ein Trost dafür, dass ihm Paris und Berlin nach der Europawahl als stimmenstärkstem Spitzenkandidaten den angepeilten Posten als Kommissionspräsident verwehrt hatten. Aber am Mittwoch, in der Fraktionssitzung, sagte er ab. Er wolle sich auf die Leitung der EVP-Fraktion konzentrieren und Nachfolger von Donald Tusk als Vorsitzender der EVP-Parteienfamilie werden. Eine durchaus machtvolle Kombination, mit der er sowohl die größten Fraktion im EU-Parlament steuern als auch die Sitzungen der christdemokratischen Regierungschefs vor jedem EU-Gipfel leiten würde.