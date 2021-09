Genius 3.0: iRobot macht Roombas schlauer und zärtlicher

Drucken

Hauptbild • Statt ständige Wickel mit dem Roboter und Kabeln, gibt der Klügere, in dem Fall der Roboter, einfach nach - und sucht sich einen neuen Weg. • (c) iRobot

Mit dem Roomba j7+ hebt iRobot die Staubsaugerroboter auf eine neue Evolutionsstufe, wie CEO Colin Angle der „Presse“ erklärt. Das Hirn, Genius 3.0, wird per Update auf ältere Modelle nachgereicht.

Kein Unternehmen hat so viele Roboter verkauft wie der seit 30 Jahren im Feld der Heimstaubsaugerroboter tätige Hersteller iRobot. Mehr als 35 Millionen Staubsauger davon kämpfen sich durch Häuser und Wohnungen weltweit. Um sie sauberer zu machen und ihren Besitzern Arbeit abzunehmen. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz sollen sie jetzt noch schlauer werden und sich schnell an die Gegebenheiten vor Ort und an die Bedürfnisse und Gewohnheiten ihrer Besitzer anpassen können, wie Mitgründer Colin Angle gegenüber der "Presse" sagt.