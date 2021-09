Härter als „jede Netflix-Serie“

Julian Hessenthaler als Angeklagter in Handfesseln.

Einen „Detektiv“, der sich nicht schuldig bekennt; einen Anwalt, der sich für die Behörden schämt; eine Zeugin, die eine Panikattacke erleidet – all das brachte der Ibiza-Prozess.

Die beiden Justizwachbeamten der Einsatzgruppe tragen knallgelbe Elektroschock-Pistolen. Sie führen Julian Hessenthaler in den Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten. Die Hände des Mannes sind gefesselt. Jenes Mannes, der durch seine Schlüsselrolle bei der Produktion des Ibiza-Videos die FPÖ-Spitzen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall gebracht hat – die FPÖ in existenzielle Probleme gestürzt und in weiterer Konsequenz das Ende der türkis-blauen Regierungskoalition bewirkt hat.