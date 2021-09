(c) APA/HERBERT NEUBAUER

Ein Rechtsstreit zwischen Lifebrain ("Alles gurgelt") und der Bundesbeschaffungsagentur bedeutete am Mittwoch beinahe das Aus für die PCR-Tests an den Schulen.

Unpraktisch oder gar nicht abgeholt: Lehrer und Eltern klagen über die PCR-Tests. Diesen drohte am Mittwoch das österreichweite Aus.

Lang hat es nicht gedauert, bis die dreiwöchige „Sicherheitsphase“ in den Schulen zu ersten Unmutsbekundungen führt. Lehrer und Eltern in Wien beklagen seit Montag Probleme mit den PCR-Tests, die in Wiens Schulen – auf Wunsch von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) – mindestens zweimal pro Woche durchgeführt werden.