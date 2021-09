Kosovo: Zwei Lokalpolitiker bei Streit in Bar erschossen

Der Bürgermeisterkandidat und ein früherer Kandidat der Partei DPK wurden in Peje in einer Bar nach einem Streit erschossen. Die Umstände sind noch unklar.

Zwei Spitzenfunktionäre der kosovarischen Demokratischen Partei sind am Mittwochabend bei einer bewaffneten Auseinandersetzung in Peje (Pec) ums Leben gekommen, eine dritte Person wurde verwundet. Wie die Tageszeitung "Gazeta Express" am Donnerstag berichtete, soll es in einer Bar zur Schießerei gekommen sein.

Bei den Toten handelt es sich um den DPK-Kandidaten für den Bürgermeisterposten in Peje, Astrit Ademaj, und den früheren Bürgermeisterkandidaten in Decani, Blerand Kadriaj. Ein Bruder Ademajs wurde bei dem Schusswechsel verletzt. Der Hintergrund des Streits ist zunächst noch unbekannt.

Ministerpräsident Albin Kurti appellierte unterdessen an die Polizei, den Fall rasch aufzuklären. "Wir alle sind von diesem tragischen Ereignis geschockt", wurde Kurti von Medien zitiert. Im Oktober finden im Kosovo Lokalwahlen statt.

(APA)