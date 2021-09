Pantone enthüllt Modefarben für das Frühjahr

(c) Getty Images for NYFW: The Shows (Fernanda Calfat)

Pantone, eine Autorität unter Farbexperten und Anbieter professioneller Farbstandards für die Designbranche, hat den Trendreport Frühjahr/Sommer 2022 für die Modebranche veröffentlicht.

Fallschirmspringerblau, Narzissengelb, Gletscherseegrau. Wenn sich jemand mit Farben auskennt, dann das Pantone Color Institute. Ihre Expertise nutzen die Mitarbeiter der Beratungsfirma für Trendprognosen regelmäßig, um uns über anstehende Farbtrends am Laufenden zu halten. Zum Anlass der New York Fashion Week hat Pantone aktuell einen eigenen Report für die Modebranche präsentiert und die zehn angesagtesten Trendfarben plus fünf Klassiker ausgewählt, die in den neuen Frühjahr/Sommer-Kollektionen der Modedesigner auf den Laufstegen in New York zu sehen sein werden.

Trendfarben für Frühjahr/Sommer 2022







„Farben fürs Frühjahr 2022 kombinieren unsere gegensätzlichen Sehnsüchte nach behaglicher Vertrautheit und heiteren Abenteuern durch eine Reihe von sowohl beruhigenden und zeitlosen Farben als auch fröhlichen Farbtönen, die Verspieltheit ausdrücken. Auf dem Weg in diese neue Landschaft, in der die Regeln der Mode nicht mehr gelten, können wir die Farbtöne des Frühjahrs 2022 nach Belieben mischen und kombinieren.", sagte Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institute.

Frühlinksklassiker Pantone

(sh)