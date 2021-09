Cyberfashion: Völlig untragbare Kleider

Drucken

Das Konzept der sogenannten Cyberfashion sieht vor, dass Mode nur mehr auf Abbildungen im virtuellen Raum getragen wird. Das stärkste Argument dafür ist Nachhaltigkeit – ob Konsumentenwünsche damit erfüllt werden, bleibt offen.

Lotta Volkova war im April 2020 unter den Ersten, die in einem Entwurf der Marke Tribute Brand auf Instagram zu sehen waren. Die häufig kulturtheoretisch inspirierte Stylistin und Trendsetterin trug rote Glitzerhosen mit flossenartigem Schlag; das semitransparente Material wirkte silikonartig – war aber ganz einfach inexistent. Tribute Brand wurde im ersten Lockdown gelauncht und stellt seither seine virtuellen Modelle online zur Verfügung, Anprobe und Übergabe erfolgen dann später kontaktlos: Interessierte Kundinnen laden ein Foto von sich hoch, das Designteam passt ein Modell in Größe und Pose an; die Lieferung erfolgt in Form eines mit CGI (Computer Generated Imaging) erstellten Bildes.

Ende 2020 gewann das Label mit diesem Ansatz die europäische Social Innovation Competition. Das soziale Moment war nicht gerade offensichtlich, schien es sich doch zunächst um einen Social-Media-Gag zu handeln, um ein Feature für die technikaffine Avantgarde. Doch, so lässt sich argumentieren, Cyberfashion ist umweltfreundlich, weil sie nicht physisch produziert wird, also auch nicht geliefert und schon gar nicht entsorgt werden muss. Zusätzlich ist das Design von Tribute Brand inklusiv, das heißt genderneutral und in allen Größen erhältlich. Dazu ein Sprecher des Kollektivs in einem Mediengespräch: „Hier, in der virtuellen Welt, kann jeder das werden, was er wirklich sein möchte, und wenn wir dazu beitragen können, dass dies für die Menschen einfacher wird, macht uns das wirklich glücklich.“

Die Kollektion entsteht dank gängiger Software, die mit etwas Improvisation adaptiert wurde. Grundlage sind existierende 2-D-Schnitte. Die Modellentwicklung unterscheidet sich also kaum vom üblichen Procedere. Wenn auch die Instrumente etwas avancierter sind. So kann zum Beispiel der Materialtyp innerhalb einer Sekunde verändert werden, und Materialien bilden – neben Formen – die größten Wow-Faktoren von Cyberfashion.

Neues Konsumverhalten

Angestoßen wurde die Cyberfashion-Bewegung vom ersten virtuellen Couture-Kleid, das im Mai 2019 auf der Ethereum-Blockchain in New York versteigert wurde. Durch den Verkauf via Blockchain erhielt die Besitzerin des Kleids ein Eigentumszertifikat; der Preis betrug 9500 US-Dollar. Das scheinbar schwerelose Kleid ist durchsichtig und entwickelt in der Bewegung Licht- und Farbreflexe. Designt wurde es von The Fabricant, einem digitalen Modehaus in Amsterdam.

Die Designpioniere von The Fabricant haben Material für eine Masterarbeit am London College of Fashion geliefert, in der die Umweltauswirkungen von digitaler Mode und des bestehenden Modesystems verglichen wurden. Der Studienautor Yihan Xion schlägt in seiner Conclusio vor, einen Teil der Garderobe in den digitalen Raum zu verlagern. Nämlich dann, wenn es um die Deckung der psychischen Bedürfnisse geht. Diese ortet er in modischen Kleidungsstücken, die per Definition kurzlebig sind. Die sozialen Bedürfnisse sollten von realen Kleidungsstücken gedeckt werden, und diese sollten möglichst bequem und langlebig sein. In diesem idealen System könnte man Kleidung nachhaltig konsumieren, ohne auf Mode zu verzichten. Digitale Mode brauche nur Elektrizität, die von digitalen Geräten, Netzwerken und Datenzentren verbraucht werde, argumentiert Xion.

Aber warum sollten Konsumenten in nicht existierende Kleidungsstücke investieren? Selbst die Besitzerin des zuvor erwähnten „Iridescent Dress“-Modells sagte zu den Labelbetreibern, dass sie das so erstandene Kleidungsstück auch gern im realen Leben tragen würde. Aber die Pioniere der Cyberfashion rechnen mit einer Generation, die schon jetzt Milliarden Dollar für digitale Kleidung ausgibt – die Fans von Fortnite, ein Computerspiel, in dem die Avatare ständig neu mit sogenannten Skins eingekleidet werden können, sagte Matthew Drinkwater, der Leiter der Modeinnovationsagentur am London College of Fashion im Magazin „Elle“. Weiters moniert er, dass die Modewelt mit der Verbreitung der Diskonter langweilig geworden sei. Drinkwater: „Digitale Kleidung könnte das Element der Exklusivität und die damit einhergehende Begehrlichkeit zurückbringen, die früher mit dem Kauf von neuer Kleidung verbunden war.“

Unbegrenzte Möglichkeiten

Auf die emotionale Modeerfahrung setzt man auch bei The Fabricant. Die Pressesprecherin Michaela Larosse betont, dass diese nicht unbedingt an Körperlichkeit gebunden sei. Digitales Design berge das Potenzial, zweierlei Grenzen zu sprengen, die des Modedesigns und die der Modeerfahrung der Konsumentinnen und Konsumenten. Larosse: „Im digitalen Raum kann man Aspekte der eigenen Identität erleben, die physisch nicht erlebbar wären.

Digitales Design setzt sich über physische Einschränkungen hinweg. Kleidungsstücke können zum Beispiel auch aus Feuer oder Gewitter bestehen. Die Möglichkeiten, sich digital zu kleiden, sind grenzenlos.“ Ein Beispiel für ein Kleidungsstück aus Feuer sind die Sneakers, die The Fabricant für Buffalo London designt hat. Fraglich ist zudem, wie die Modebranche mit dem Thema umgehen wird, da Cyberfashion zweifellos disruptives Potenzial birgt. Bislang werden rein digitale Produkte primär zu Marketingzwecken eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist die Gucci-App, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, ihre eigenen Sneakers zu designen. Nach Fertigstellung können sie an den Füßen eines Avatars auf Plattformen wie Roblox und VRChat geteilt werden.

Ähnlich auch die Haltung der Modeunternehmen, die mit The Fabricant kollaborieren: „Meistens bitten uns die Marken, hyperreale Bilder für sie zu erstellen, die sie für die Vermarktung ihrer bestehenden Kleidungsstücke verwenden können“, erklärt Larosse. Gleichzeitig seien diese Muster in der Produktentwicklung als 3-D-Prototypen nutzbar. Dadurch müssen sie nicht physisch gefertigt werden, und die Unternehmen können ihre CO2-Emissionen um bis zu 230 Prozent reduzieren. Trotzdem, geht es nach dem Experten Drinkwater, so soll digitale Kleidung bis spätestens 2030 eine Selbstverständlichkeit sein – dann könnte also die komplette Vergeistigung eingetreten sein.