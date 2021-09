Katharina Gorgi: "Ich trage auch das Herz auf der Zunge"

Katharina Gorgi spielt die Hauptrolle in der Operette „Roxy und ihr Wunderteam“. Das jazzige Werk hat einen bitteren Beigeschmack.

Mit dem Fußball kann Katharina Gorgi umgehen. „In der Schule habe ich gern gespielt“, erzählt die Sängerin und Hauptdarstellerin der nächsten Volksopern-Premiere. „Roxy und ihr Wunderteam“ ist eine Operette von Paul Abraham und wird am 11. September erstmals gezeigt. Die Fußballoperette war Paul Abrahams letzter großer Erfolg: Sie wurde im März 1937 im Theater an der Wien uraufgeführt, wenig später musste der jüdische Komponist nach New York flüchten. Bei der Premiere war auch ein Großteil der österreichischen Nationalmannschaft unter Kapitän Matthias Sindelar anwesend. Tatsächlich galten die Österreicher damals als „Wunderteam“ – nach zwölf siegreichen Spielen in Folge (u. a. gegen Schottland 6:0 und gegen Deutschland 5:0). Und so finden sich im Plot Parallelen zum österreichischen Team, auch wenn es die ungarische Nationalmannschaft ist, die auf der Bühne ihren Sieg über England feiert.