Anna Wallner spricht mit Karim El-Gawhary in Kairo. Wie hat er selbst und die arabische Welt den 11. September 2001 erlebt. Was hat der von den USA ausgerufene „War on Terror“ für die Region verändert? Und wie hat der Truppenabzug der Amerikaner aus Afghanistan die aktuelle Stimmung verändert?

Karim El-Gawharys jüngstes Buch ist bei Kremayr & Scheriau erschienen: „Repression und Rebellion: Arabische Revolution - was nun?“ Der Autor ist im September auf Lesereise, das sind die Termine:

