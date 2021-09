Ein Eagle ins Glück: Wiesberger voll im Ryder-Cup-Rennen

Auf dem 18. Loch drehte Bernd Wiesberger die Auftaktrunde in Wentworth. Matthias Schwab gelang sogar ein noch besserer Start.

Virginia Water. Der Druck ist groß, die Aufmerksamkeit ebenso, schließlich spielt Bernd Wiesberger bei der BMW PGA Championship im Wentworth Golfclub auch um die erstmalige Teilnahme eines Österreichers beim Ryder Cup. Ein guter Start ins Turnier kann historische Missionen wie diese ungemein erleichtern, bei Österreichs Nummer eins war jedoch genau das Gegenteil der Fall. Gleich auf dem ersten Loch musste er ein Bogey notieren, auf Bahn fünf und sechs folgten zwei weitere.

Doch Wiesberger bewies vor den Augen von Europas Kapitän Padraig Harrington mentale Stärke. Spätestens mit dem Birdie auf dem elften Loch hatte er zu seinem Spiel zurück gefunden, einem weiteren Schlaggewinn auf der 17 ließ er einen Eagle zum Abschluss folgen. Mit der 71er-Runde ist die Welt vor dem Cut heute (ab 13 Uhr, live Sky) wieder rosig: Die Top 50, die es wohl brauchen wird, um Rory McIlroy zu überholen sind absolut in Reichweite und mit dem Engländer Matt Fitzpatrick (Par-Runde) liegt der schärfste Rivale einen Schlag zurück.

Auch Landsmann Matthias Schab hat noch eine Ryder-Cup-Chance, die ist allerdings sehr theoretischer Natur und für den Steirer auch kein Thema. Er hat mit der PGA-Tourkarte sein großes Saisonziel bereits erreicht und möchte die gute Form nun für den Saisonauftakt in den USA am 30. September konservieren. Zwei Bogyes auf den Front Nine konterte er mit fünf Birdies und brachte sich mit einer 69er-Runde in aussichtsreiche Position.

(swi)