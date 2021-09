Die neuen Blüten der rot-weiß-roten Tennislandschaft

Wie Österreichs Tennisverband den Unterbau stärken will. Und welche Rolle Ronnie Leitgeb dabei spielt.

Challenger-Turniere ermöglichen Karrieren. Bevor Roger Federer und Co. bei Grand Slams und ATP-Events aufgeschlagen haben, mussten selbst die Stars von heute die Mühlen der zweithöchsten Leistungsklasse durchlaufen. Ein solcher Challenger findet noch bis Samstag in Tulln (Halbfinale Freitag ab 14.20 Uhr, live ORF Sport Plus) statt. Drei der teilnehmenden Spieler gehören den Top 100 der Weltrangliste an, alle anderen eint das Ziel, dorthin zu gelangen.