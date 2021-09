Das Buch "Pandemia. Einblicke und Aussichten“ erscheint im März kommenden Jahres.

Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich in Buchform mit der Coronapandemie auseinandergesetzt: Am 14. März 2022 erscheint im Zsolnay Verlag "Pandemia. Einblicke und Aussichten", in dem der frühere Politiker anhand von fünf Personen zeigt, "welche Auswirkungen Covid-19 auf Einzelschicksale hatte und hat und was wir als Gesellschaft daraus lernen können“.

Anschober möchte damit "viel von den Kompetenzen und Erfahrungen weitergeben, die ich in fast 18 Jahren Arbeit in Regierungen gesammelt habe", wird er in der Ankündigung zitiert. "Pandemia" sei ein "fiktives Sachbuch, das Einblicke in Entscheidungen geben wird und uns zeigen soll, was wir aus der Krise lernen können und wie ein Virus die ganze Welt verändert".

Zsolnay Verlagsleiter Herbert Ohrlinger bezeichnete die Veröffentlichung als "Beginn einer langfristigen Kooperation". Das Buch werde "vieles zeigen, differenziert und aus mehreren Perspektiven, vor allem aber wird es zeigen, was sich in entscheidenden Momenten abgespielt hat".

