Schallenbergs Trip ins Morgenland

Der Außenminister flog zu einer Viertages-Reise an den Persischen Golf. Im Schlepptau hat er eine Wirtschaftsdelegation.

Am Persischen Golf, insbesondere bei den Vermittlern in Katar, gaben sich zuletzt die Außenminister der westlichen Mächte zu einem sicherheitspolitischen Realitäts-Check in Sachen Afghanistan die Klinke in die Hand. Sicherheit und Stabilität stehen auch im Vordergrund der Reise des Außenministers Alexander Schallenberg in den Orient. Die Einschätzung der Lage in Krisenländern wie Afghanistan, Iran und Jemen zählt zu den Fixpunkten des viertägigen Trips in die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudiarabien und den Oman rund um den 9/11-Gedenktag.



Die gesamte Region befinde sich im Wandel, heißt es im Außenministerium. Für Schallenberg geht es auch darum, die Chancen Österreichs und der EU in der Golfregion zu sondieren.



Offizieller Anlass ist die Eröffnung der österreichischen Botschaft im Oman. Mit den Emiraten, dem einen Nachbarstaat, verbindet Österreich neuerdings eine strategische Partnerschaft, die Kronprinz Mohammed bin Zayed im Juli in Wien geschlossen hat. In einer ersten Etappe reiste Schallenberg am Freitag zu einem Gegenbesuch nach Abu Dhabi samt Lokalaugenschein in einem Zentrum zur Bekämpfung des Extremismus. Zweite Station ist die saudische Hauptstadt Riad, wo Österreichs Chefdiplomat unter anderem die Wogen um die Schließung des Abdullah-Zentrums in Wien glätten will.

Fokus auf Exportwirtschaft

Im Schlepptau hat der Außenminister eine Wirtschaftsdelegation mit Firmenvertretern der Energie-, Stahl- und Bauindustrie sowie aus dem Gesundheitssektor. um der österreichischen Exportwirtschaft in einem ihrer Hoffnungsgebiete die Türen zu öffnen. Die Reise markiert zugleich den Start der Kampagne „ReFocus Austria“, die sich im Lauf des nächsten Jahres auf die mehr als 100 österreichischen Botschaften erstrecken wird. Deklariertes Ziel der wirtschaftspolitischen Auslandsinitiative ist es, die Stärken ins Rampenlicht zu rücken, um so wieder das wirtschaftliche Vor-Corona-Niveau zu erreichen. (vier)