Plakate: ÖVP ruft zur "Direktwahl" von Stelzer auf

Die ÖVP ruft per Plakat zur "Direktwahl" ihres Spitzenkandidaten LH Thomas Stelzer bei der Landtagswahl am 26. September auf. Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer präsentierte am Freitag die finale Plakatserie, die ab dem Wochenende affichiert wird.

Die Botschaft lautet - beruhend auf einem Umfrageergebnis, wonach 79 Prozent der Menschen mit "eher schwierigen Zeiten" rechnen: Stelzer solle gewählt werden, weil es einen starken Landeshauptmann brauche und er für sichere Jahre stehe. Weitere Umfragedaten würden zeigen, dass aktuell nur 38 Prozent die ÖVP, aber 62 Prozent den ÖVP-Spitzenkandidaten direkt zum Landeshauptmann wählen würden. "Deshalb werben wir im Wahlfinish darum, Stelzer direkt mit einer Stimme für die OÖVP plus dem Vergeben einer Vorzugsstimme zu wählen", erläuterte Hattmannsdorfer die Plakate, die ein Kreuz bei dem Namen Stelzer zeigen.

Konkrete Themen des ÖVP-Wahlprogramms zeigt auch die letzte Plakatserie nicht. "Das macht keine Partei, außerdem hat der Landeshauptmann dieses beim offiziellen Wahlkampfauftakt am Vorabend 42 Minuten lang dargelegt", stellte der Landesgeschäftsführer bei der Plakatpräsentation fest. Diese sollen klar machen: "Wer kann Landeshauptmann?" und das sei Stelzer.

