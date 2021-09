Neues Miteinander von Mensch und Maschine

Starker Auftritt bei der Ars Electronica 2019 (mit Tänzerin Silke Grabinger). Heuer druckt ein Roboter in einem Park Möbel.

Linzer Forscher wollen Softwarewerkzeuge stärker in Handwerk und Kunst verankern. So will man ungeahnte Möglichkeiten eröffnen und dem Fachkräftemangel begegnen. Die Ars Electronica bietet eine Bühne für Experimente.

Natürlich habe er als Bub gern mit Robotern gespielt, sagt Johannes Braumann und lächelt. Insofern hat er sich mit seiner Arbeit einen Kindheitstraum erfüllt. Die Objekte seines Interesses haben sich freilich verändert. Waren es einst ein silberner Retro-Roboter auf zwei Beinen und eine Lego-Raumstation mit Robotermännchen, mit denen er sich gern ausführlich befasste, so sind es heute Robotik-Anwendungen für Firmen und Künstler.