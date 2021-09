Die Toten nach Noten

Ein englisches Autorenduo taucht unter dem Pseudonym Ben Creed mit seinem Thriller-Debüt tief in die Sowjetunion unter Stalin ein.

Im Herbst des Jahres 1951 ist Stalin am Höhepunkt seiner Macht. Als Sieger des Großen Vaterländischen Krieges ist er unantastbar. In Leningrad, der zweiten Stadt der Sowjetunion, sind die Vorbereitungen zur Erinnerung des zehnten Jahrestags der Blockade durch die deutsche Wehrmacht in vollem Gange. Der Sieg hat zu keiner Entspannung geführt. Die Menschen leben in ständiger Angst vor einer grausamen Staatsmacht, die nicht aufhört, ihre eigenen Bürger zu verfolgen.

Vor diesem Hintergrund siedelt das unter dem Pseudonym Ben Creed schreibenden Autorenduo Barney Thompson, Ex-„Financial Times“-Journalist, und der TV-Drehbuchautor Chris Rickaby den ersten Fall des jungen Ermittlers Revol Rossel an.