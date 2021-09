Die geheimen Helden unter Wiens Häusern

Ein modernes Bootshaus, ein klimafitter Wohnbau: Um die 50 sonst kaum zugängliche Gebäude zeigen am Wochenende beim „Open House Wien", was sie können. Auch der neue Ikea am Westbahnhof öffnet ausnahmsweise am Sonntag für interessierte Besucher.

Wie werden wir künftig in Großstädten leben und arbeiten? Wie können Lebens-, Arbeits- und Freiräume zukunfts- (also: klima-)fit gestaltet werden? Und: Wie zukunftsfähig ist Wien als eine Stadt, die vom Klimawandel besonders betroffen ist?

Diesen Fragen geht die mittlerweile achte Auflage von Open House Wien unter dem Motto „Die resiliente Stadt“ an diesem Wochenende nach.

Und gewährt Besuchern dabei – bei freiem Eintritt – Einblick in innovative Projekte und Best-Practice-Beispiele: Rund 50 Gebäude kann man am Samstag und Sonntag erkunden, Bewohner ungewöhnlicher Wohnbauten kennenlernen, Architekten zuhören, die über ihre Bauten sprechen. Die Auswahl ist breit – und über die Stadt verteilt. Ein kleines Best of.

Umwelt und Klima

Als ein Baustoff der Zukunft gilt bekanntlich Holz – und wie dieser bei neuen Gebäuden eingesetzt wurde, kann man im Rahmen von Open House Wien mehrfach selbst erkunden. Unter anderem im HoHo Wien in der Seestadt Aspern – immerhin das größte Holz-Hybrid-Gebäude der Welt.