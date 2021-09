Erstmals seit Antike: Pferdeturnier im Circus Maximus in Rom

Die „Global Champions Tour“, bekannt auch als "Formel 1 des Pferdesports“, findet in der bekannten Arena statt. Das prestigeträchtige internationale Springturnier fasziniert.

Erstmals seit der Antike findet wieder ein Pferdeturnier im Circus Maximus im Herzen Roms statt. Am kommenden Wochenende und vom 16. bis zum 18. September wird auf dem weitläufigen Gelände die "Longines Global Champions Tour" (LGCT) abgehalten, das prestigeträchtige internationale Springturnier mit den besten Reiterinnen und Reitern der Welt.

"Wir fühlen uns geehrt, dieses Ereignis im Zeichen des Neubeginns in Rom ausrichten zu dürfen. Nach 2.000 Jahren kehren Pferde wieder in den Circus Maximus zurück, und es ist von grundlegender Bedeutung für uns, einen so schönen und prestigeträchtigen Sport in dieser Arena zu Gast zu haben", sagte Bürgermeisterin Virginia Raggi bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Events.

"Wir haben hart mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet, um diese Veranstaltung in einer Arena zu organisieren, die zum UNESCO-Kulturerbe gehört. Es ist uns gelungen, eine Reihe kritischer Hürden zu überwinden und etwas Einzigartiges zu schaffen", so Raggi.

Als "Formel 1 des Pferdesports" bezeichnete Roms Bürgermeisterin das Springturnier, an dem 101 Athleten aus 20 Ländern und über 200 Pferden teilnehmen. Der LGCT ist ein internationaler Wettbewerb der Spitzenklasse, der 2006 vom niederländischen Olympiasieger Jan Tops ins Leben gerufen wurde.

Im Circus Maximus, einer der wichtigsten historischen Orte Roms, fanden in der Antike bis zu 250.000 Menschen Platz. Für die Bürger Roms war der Circus der beliebteste Schauplatz für Wagenrennen. Nachdem die Ostgoten vor rund 1.500 Jahren in Rom eingefallen waren, ließen sie die Anlage verfallen. Im Jahr 549 hatte dort das letzte Wagenrennen stattgefunden.

Ein wichtiges antikes Monument ist die Anlage jedoch schon längst nicht mehr - am Wochenende dient sie vor allem Joggern als Lauffläche. Zudem wird der Circus Maximus häufig als Veranstaltungsort für Konzerte und Massendemonstrationen genutzt.