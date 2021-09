Drucken

Hauptbild • Einst der Meierhof von Schloss Winklberg in Mitterstockstall am Wagram, heute Teil des Weinguts Wagram. • [ Monika Nguyen & ms.foto.group]

Wie der Winzer Clemens Strobl und seine Frau aus einem alten Meierhof in Mitterstockstall am Wagram eine moderne Weinmanufaktur schufen.

Clemens Strobl liebt alte Gebäude. „Ihr Charme ist durch nichts zu ersetzen“, sagt der Star-Winzer. Und führt weitere Argumente ins Treffen: „Die Neunutzung alter Substanz trägt dazu bei, die Flächenversiegelung und die Zersiedelung zu bremsen.“ Kein Wunder also, dass für die geplante Weinmanufaktur Strobls nur eine solche, „unbedingt am Wagram“, infrage kam. Fünf Jahre war der ehemalige Werber auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, ehe er auf den ehemaligen Meierhof von Schloss Winklberg in Mitterstockstall am Wagram stieß. „Der Gutshof war komplett verwahrlost, teilweise waren Gewölbe eingestürzt“, erinnert sich Henning Weimer von Destilat Architecture + Design, der den Winzer bei der Immo-Suche und Revitalisierung beratend begleitet hat. Strobl erwarb das aus Wohngebäude, Wirtschaftstrakt und einem Jugendstil-Badehaus bestehende Ensemble.