Epos wiederentdeckt und entziffert

Forscherin Giulia Rossetto stieß im Sinai auf Pergamentblätter mit Fragmenten eines ausradierten und überschriebenen Textes aus der Zeit Homers.

Funde dieser Art sind selten und bleiben für die meisten Altertumswissenschaftler ein unerfüllter Traum. Nicht so für Giulia Rossetto vom Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Sie hat noch während ihres Doktoratsstudiums an der Uni Wien im Katharinenkloster im Süden der ägyptischen Halbinsel Sinai einen bisher unbekannten mythologischen Text der Antike entdeckt.



Erhalten sind nur noch Fragmente auf zwei Pergamentblättern, die in späteren Jahrhunderten mit anderen Texten überschrieben worden waren. Doch aus der ausradierten Schrift hat Rossetto in mühsamer Arbeit einen poetischen Text rekonstruiert. Er erzählt von der Kindheit des Dionysos, des antiken Gottes des Weins. Ein Beitrag über diese Entdeckung ist jetzt im Journal Papyrologie und Epigraphik veröffentlicht worden.



Mittels Multispektralfotografie und computergestützter Bildanalyse können heute selbst in schlechtem Zustand erhaltene Fragmente lesbar gemacht werden. Im Zuge des 2011 gestarteten „Sinai Palimpsests Project“ konnten bereits 74 der über 160 im Katharinenkloster lagernden recycelten Pergamentseiten entziffert werden. Bei allen wurde die ursprüngliche Tinte von den Blättern abgewaschen oder abgekratzt und das wertvolle Material neu beschriftet. Im Fall der von Rossetto gefundenen Fragmente wurde der ursprüngliche – dem Schriftstil nach vermutlich im 5. oder 6. Jahrhundert in Ägypten kopierte – griechische Text ausradiert und im 10. Jahrhundert mit einem arabischen Text überschrieben.

Spielzeuge der Titanen

„Es ist ein Text in Hexametern, also dem klassischen Versmaß der epischen Dichtung“, so Rossetto. „Dieser entstammt einem Epos, das ursprünglich wahrscheinlich 24 Bücher umfasste und dessen Existenz bislang nur indirekt belegt war.“ Die Erwähnung des Namens Dionysos sei für sie ein wichtiger Hinweis auf die Bedeutung des Textes gewesen.

Das kulturhistorisch Einzigartige daran: Es werden jene Spielzeuge und Geschenke erwähnt, die von den Titanen eingesetzt wurden, um den kindlichen Dionysos abzulenken. „Diese Details waren bisher nur aus der indirekten Überlieferung, also aus Zitaten in anderen Werken bekannt“, sagt Claudia Rapp von der ÖAW und der Uni Wien, die das Sinai-Projekt zur Entzifferung jahrhundertealter Handschriften leitet.