Der bittere Klang des Klimawandels

Die musikalische Reflexion des Mensch-Natur-Verhältnisses hat eine lange Tradition. In Klimawandelzeiten klingt das mitunter apokalyptisch – die Musikbranche selbst ist dabei auch Teil des Problems.

Es bleibt beim Wunsch. Das soeben erst gewachsene reinweiße Flügelpaar versagt und das Wesen fällt wie ein Stein vom Himmel. Ein Engel? Luzifer? Es landet jedenfalls geradewegs in einer Öllache, aus der es sich – die Flügel schwarz verklebt – nur mit Mühe befreien kann. Gerade rechtzeitig, bevor das Öl lichterloh zu brennen beginnt. In den Flammen zeichnen sich immer mehr tanzende Frauensilhouetten ab. Das apokalyptische Szenario scheint perfekt. Nicht umsonst heißt der Song der US-amerikanischen Popsängerin Billie Eilish „Good Girls Go to Hell“. Und die Hölle? Sie ist auf Erden. Das Musikvideo verstört. Es soll, so die Sängerin in einem Interview, als Metapher für die globale Erwärmung und die Mitschuld der Menschen daran gelesen werden.