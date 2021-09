Die Geologin Gina Moseley (37) forscht und lehrt an der Uni Innsbruck.

Gina Moseley von der Universität Innsbruck erforscht in abgelegenen Höhlen im Norden Grönlands den Klimawandel in der Arktis. Dazu analysiert die Geologin Ablagerungen, die über eine halbe Million Jahre alt sind. Damals blühte und sprießte es in der heutigen polaren Wüste.

Die Presse: Sind Sie schon als Kind gern in Höhlen herumgekraxelt oder kam die Begeisterung dafür erst später?