Photothek via Getty Images

Martin Schulz über Rot-Grün-Rot, die Unterschiede zwischen heute und seiner Wahlpleite 2017 und warum er weiß, wie es Armin Laschet jetzt geht. Der Ex-Kanzlerkandidat glaubt, dass Österreichs Grüne nach der Deutschland-Wahl unter Druck geraten - und er wünscht sich die Vereinigten Staaten von Europa.

Die SPD führt anders als 2017, als Sie Kanzlerkandidat waren, die Umfragen an. Was hat Olaf Scholz, was Sie nicht haben?