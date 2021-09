In Ryder-Cup-Form: Wiesberger stürmt in Wentworth nach vorne

Bernd Wiesberger lässt sich das Ticket für Team Europa nicht mehr nehmen. In Wentworth gelang am Moving Day der Sprung nach vorne ins Spitzenfeld.

Bernd Wiesberger läuft bei der BMW PGA Championship zur Hochform auf. Österreichs Nummer eins rückte dank seiner zweiten starken 67er-Runde (gesamt elf unter Par) ins absolute Spitzenfeld vor. Damit hat er nicht nur seinen Ryder-Cup-Fixplatz behauptet, sondern den Vorsprung auf Verfolger Matt Fitzpatrick (ENG) auf vier Schläge ausgebaut.

Auch am dritten Tag startete Wiesberger mit einem Bogey, diesmal gelang drehte er das aber noch auf den Front Nine mit zwei Birdies. Nach fünf weiteren Birdies bei nur einem Bogey durfte der Burgenländer zufrieden ins Klubhaus zurückkehren. Das bedeutete zunächst einmal den geteilten fünften Platz, allerdings hatten noch nicht alle Profis ihre Runde beendet. Der Platz im Team Europa für den 43. Ryder Cup von 24. bis 26. September in Whistling Straits ist Wiesberger in dieser Form aber nicht zu nehmen.

Matthias Schwab bleibt die Konstanz in Person: Der Steirer notierte seine dritte 69er-Runde und rangierte mit gesamt neun unter Par auf dem geteilten 14. Rang.

(swi)