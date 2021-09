Bayern siegt bei Sabitzer-Debüt in Leipzig

Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern eingewechselt und bejubelte gegen seinen Ex-Klub einen 4:1-Sieg. Ein Elfmetertreffer von Erling Haaland besiegelte Dortmunds 4:3-Erfolg gegen Leverkusen.

Bayern München und Julian Nagelsmann haben bei der Rückkehr des Trainers nach Leipzig Stärke demonstriert. Die Münchner setzten sich mit einer effizienten Leistung im intensiven Topspiel mit 4:1 (1:0) durch. Ein Tor von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer war aus Sicht der Sachsen zu wenig (58.). Denn der Serienmeister hatte durch Robert Lewandowski (12./Elfmeter), Jamal Musiala (47.) und Leroy Sane (54.) zuvor bereits dreimal getroffen. Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer kam als Joker in die Partie an seiner alten Wirkungsstätte.

Die Bayern erwischten bei der viel beachteten Rückkehr der letztjährigen Leipziger Nagelsmann, Sabitzer und Verteidiger Dayot Upamecano einen Start nach Maß. Robert Lewandowski verlud vom Elfmeterpunkt Peter Gulacsi im Leipzig-Tor und traf ins rechte Eck (12.). Der Strafstoß wurde erst nach VAR-Intervention gegeben, Kevin Kampl war im Strafraum mit einer aktiven Bewegung des Oberarms zum Ball gegangen.

Im umkämpften Topspiel, das zunächst mit Chancen geizte, legten Musiala und Sane nach Musiala-Vorarbeit nach. Konrad Laimer machte die Partie mit einem Richtung rechtes Kreuzeck ziehenden Schuss aus 25 Metern wieder spannender. Manuel Neuer streckte sich vergebens. Laimer wurde unmittelbar nach seinem ersten Bundesligator seit Dezember 2019 ausgewechselt.

Gleichzeitig kamen bei den Bayern Sabitzer für Leon Goretzka - unter Pfiffen des Leipziger Publikums - sowie Eric Choupo-Moting für Lewandowski ins Spiel. Während Choupo-Moting der Endstand gelang (92.), kratzte Sabitzer nur am Traum-Einstand. Der Steirer scheiterte mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz an Gulacsi und setzte im Anschluss auch noch einen Kopfball über das Tor (88.).

"Schlussendlich tun vier Tore schon weh. Es war nicht alles schlecht heute, aber wir haben doch hoch verloren", sagte Laimer, dessen Club nach vier Runden unter Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch erst bei drei Punkten hält, vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester City. Die Bayern gastieren dann in Barcelona.

Dortmund gewinnt Torspektakel

Dortmund setzte sich in einem packenden Duell mit Leverkusen 4:3 durch. Ein Elfmetertor von Erling Haaland (77.) besiegelte den BVB-Erfolg. Zuvor hatten Florian Wirtz (9.), Patrik Schick (45.) und Moussa Diaby (55.) die Werkself jeweils in Führung gebracht, doch den Dortmundern gelang durch Haaland (37.), Julian Brandt (49.) und Raphael Guerreiro (72.) jedes Mal der Ausgleich, ehe Torjäger Haaland die Borussia nach VAR-Intervention vom Punkt zum Sieg schoss.

Deutlich weniger turbulent verlief das Match in Fürth. Lukas Nmecha war für die ohne den verletzten Xaver Schlager angetretenen Wolfsburger in der zehnten Minute erfolgreich, Wout Weghorst machte per Strafstoß den Sack zu (91.). Salzburgs Champions-League-Gegner ist damit nach vier Runden weiterhin das einzige Team ohne Punkteverlust.

Punktegleich mit Dortmund ist Mainz, das bei Hoffenheim dank Treffern von Jonathan Burkardt (21.) und Marcus Ingvartsen (77.) 2:0 gewann. Die Kölner verpassten im Finish ihren dritten Saisonsieg. Anthony Modeste hatte in Freiburg auf 1:0 für die "Geißböcke" gestellt (33.), ein Eigentor von Rafael Czichos (89.) besiegelte das 1:1. Eine Viertelstunde zuvor war Kölns Florian Kainz nach einer Rangelei mit Gelb-Rot ausgeschlossen worden.

4. Runde: Leipzig (Laimer bis 59./Tor) – Bayern (Sabitzer ab 59.) 1:4, Leverkusen – Dortmund 3:4, Union Berlin (Trimmel bis 86.) – Augsburg 0:0, Freiburg (Lienhart) – Köln (Ljubicic bis 82., Schaub ab 82., Kainz/Gelb-Rot 74.) 1:1, Hoffenheim (Posch bis 46., Baumgartner ab 46., Grillitsch ab 58.)– Mainz (Onisiwo bis 60.) 0:2, Fürth – Wolfsburg 0:2.

Tabelle: Wolfsburg (12) vor Bayern (10) und Dortmund (9).

(red/APA)