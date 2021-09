Der Machtkampf um die Tankstellen

Die USA und der Iran wetteifern um eine Lösung der Energiekrise im krisengebeutelten Land. Washington arbeitet mit Hochdruck daran, die Hisbollah auszustechen.

Beirut. Lange Schlangen vor den Tankstellen, nur eine Stunde Strom pro Tag: Der Libanon hat kaum noch Öl und Gas für die Energieversorgung von Verbrauchern, Unternehmen und Krankenhäusern. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das Ende der Welt erleben würde“, schrieb die libanesische Autorin Lina Mounzer in einem Gastbeitrag für die „New York Times“. Aber genau das spiele sich wegen des Zusammenbruchs der Wirtschaft in ihrem Land ab. Jetzt wetteifern internationale Rivalen darum, Abhilfe zu schaffen: Der Iran und die USA wollen Retter in der Not sein.