„Ein langer und steiniger Weg“

Nach einer schweren Sepsis leiden Betroffene oft noch sehr lang an körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen. Ähnlichkeiten mit Long Covid sind nicht rein zufällig. Experten hoffen auf ähnliche Aufmerksamkeit.

Mit dem viel zitierten Eisberg vergleicht Manfred Greher die Wahrnehmung der Sepsis. Die akute Sepsis sei die Spitze, die Langzeitfolgen lägen unter der Oberfläche. Greher ist ärztlicher Direktor und Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im Herz-Jesu Krankenhaus Wien.



„Etwa ein Drittel bis die Hälfte der Patienten haben nach einer schweren Sepsis irgendein Problem“, weiß der Experte. Offensichtlich sind die Folgen, wenn etwa aufgrund von Durchblutungsstörungen Gliedmaßen amputiert werden mussten – was zum Glück eher selten vorkomme. Oder wenn etwa die Nieren so geschädigt sind, dass der Patient dialysepflichtig wird. Darüber hinaus beschreibt Greher die Langzeitfolgen als sehr heterogenes Bild. Dieses sei vor allem durch das Intensive Care Unit (ICU)-Syndrom charakterisiert, also die Folge der intensivmedizinischen Behandlung. Wenig überraschend ist der Muskelabbau ein wesentlicher Faktor – sowohl des Bewegungsapparats als auch der Atemmuskulatur. „In sechs bis acht Wochen Intensivstation verliert man die Muskelmasse, die man in einem Jahr aufbaut“, verdeutlicht Robert Berent, ärztlicher Direktor der Herz-Reha Bad Ischl.



Nicht nur die Muskulatur braucht lang, um wieder fit zu werden. Auch das Immunsystem ist nach einer Sepsis nachhaltig geschwächt, und die Patienten sind anfällig für Infektionen. Laut Studien lege die Gesamtmortalität im ersten Jahr nach einer Sepsis bei 70 bis 80 Prozent, berichtet Greher. Wobei Risikofaktoren wie das Alter eine entscheidende Rolle spielen. Auch könne eine baldige Reha die Langzeit-Überlebensrate steigern.