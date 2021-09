„Les apparences“: Hier kommen Wiens Franzosen nicht gut weg

Marc Fitoussis Film erzählt von einem Seitensprung - und einer Community, die viel darauf setzt, den Schein zu wahren.

Was für ein mondänes Leben! Könnte man meinen: Sie leben in stilvollen Wohnungen, den Küchenschrank voller Käsespezialitäten, die Wand voll klassischer Konzertposter. Die Törtchen für ihre Dinnerpartys holen sie direkt von den feinsten Innenstadt-Patisserien. Sie sind polyglott, gebildet, wohlhabend, haben angesehene Jobs und trotzdem so gut wie täglich Zeit für den Termin im Schönheitssalon. Und doch wirkt die Welt der französischen Expats in Wien, in deren Milieu der Film „Les apparences“ spielt, ziemlich klein. Der Franzose Marc Fitoussi, der die Handlung von Karin Alvtegens Roman „Der Seitensprung“ von Stockholm nach Wien versetzt hat, lässt seine hierher ausgewanderten Landsleute nicht gut wegkommen.



In kontrollierten, düsteren Bildern, untermalt von dräuenden Orchesterklängen, konstruiert er einen Ehebruch-Thriller, der weniger von Eifersucht erzählt als vom unbedingten Willen, den Schein zu wahren. Der Dirigent Henri (stoisch: Benjamin Biolay) und seine Frau, Eva (auf hölzerne Art elegant: Karin Viard), Leiterin der französischen Bibliothek, leben ein scheinbar perfektes bürgerliches Leben – und stehen im Zentrum einer Community, in der nichts außer einem solchen geduldet wird. Wer ausschert, über den zerreißen sich die Mäuler bei Konzerthaus-Soirée oder Lycée-Elternabend.



Also sucht Eva nach untergründigen Methoden, ihre Entdeckung zu verarbeiten, dass ihr Mann eine Affäre mit der Lehrerin des Sohns hat: Sie knackt das E-Mail-Konto der Lehrerin und macht einen kurzen nächtlichen Ausflug in ein Stundenhotel mit einem jungen Wiener (Lucas Englander), der sich als unberechenbarer Stalker erweist. Ist Eva verletzt? Wütend? Der Film lässt ihre Gefühle zurücktreten und hebt lieber die Obsessionen hervor, die alle Figuren umtreiben. Da lugt die Kamera aus Verstecken, irrt durch halbdunkle Räume, fängt bedeutungsschwere Blicke ein. So geheimnisvoll, wie das wirkt, ist die Handlung aber nicht: alles nur Schein.