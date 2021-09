Ryder Cup mit Wiesberger: Das Ticket zur größten Golf-Party

Bernd Wiesberger hat in Wentworth Golfgeschichte geschrieben: Er qualifizierte sich als erster Österreicher für Europas Ryder-Cup-Team.

Surrey/Wien. Es war ein nervenaufreibender Showdown, an dem Bernd Wiesberger am Sonntag ein Stück rot-weiß-rote Golfgeschichte amtlich machte. Der Burgenländer nutzte mit der BMW PGA Championship im Wentworth Golf Club die letzte Qualifikationschance für den Ryder Cup und sicherte sich als geteilter 20. mit dem Gesamtscore von 277 Schlägen (elf unter Par) einen Platz im Team Europa. Der Burgenländer wird ab 24. September in Whistling Straits mit Stars wie Jon Rahm (ESP) oder Rory McIlroy (NIR) zur Titelverteidigung im Duell mit den US-Golfern antreten.