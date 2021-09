(c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL)

Eine mächtigere Bühne wird es in diesem Wahlkampf nicht mehr geben: Angriffe von CDU-Mann Laschet auf Scholz dominierten den TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten in ARD und ZDF. Am Ende lag Blitzumfragen zufolge wieder der Sozialdemokrat vorne. Aber ein Punkt kann Laschet Hoffnung machen.