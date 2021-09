Burgtheater: Die liebe Familie stürzt den König

William Shakespeares Historiendrama „Richard II.“ wurde von Johan Simons zum Kammerspiel gekürzt. Seiner Inszenierung fehlte es dann allerdings etwas an Biss.

Manchmal ist die weitläufige Bühne des Burgtheaters fürs Gebotene einfach zu groß. Bei ausgewachsenen Königsdramen ist das meist nicht der Fall, aber bei der Premiere von „Richard II.“ am Donnerstag war es leider so. Da standen drei Schauspielerinnen und acht Schauspieler eines an sich exzellenten Ensembles manchmal wie verloren in der Weite, in der Tiefe, am Rande. Oder sie drängten sich in einem grauen Hausgerippe aus langen Stangen auf einem Podest zusammen, mit dem Bühnenbildner Johannes Schütz den englischen Königshof andeutete. Oder sie waren mit Um- und Abbauten beschäftigt, wenn gerade etwas wie Bürgerkrieg wütete.