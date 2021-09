"Im Zentrum": Gemeinsinn auf verlorenem Posten

(c) Screenshot

Wenig überraschend die Statistik im Hintergrund: FPÖ-Wähler lassen sich am seltensten impfen.

Soll es jetzt um individuelle Risikobewertung, persönliche Kosten-Nutzen-Rechnungen und Motivationspsychologie gehen? Oder einfach ums solidarisch sein? Doch mit wem?

Wurde in den vergangenen fünfzig Jahren schon einmal mit so viel Berechtigung über die Spaltung der Gesellschaft debattiert wie heute? Wahrscheinlich nicht. Die Geimpften auf der einen, die Skeptiker oder Gegner (allein die Wortwahl ist schon hochpolitisch) auf der anderen Seite: Der Druck wächst. Wie unvereinbar die Positionen sind, konnte man auch am Sonntagabend beim aus der Sommerpause zurückgekehrten "Im Zentrum" sehen. Wobei die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek zuerst einmal recht persönlich wurde.