Der seltsame Wettlauf um Merkels Erbe

Der Wahlkampf in Deutschland geht in die heiße Phase. Wer führt die größte europäische Volkswirtschaft in Zukunft an? Wie legen die Spitzenkandidaten ihren jeweiligen Wahlkampf an? Und: Welche Themen dominieren?

In dieser Folge: Michael Mayrhofer spricht mit Jürgen Streihammer über den unberechenbaren Wahlkampf in Deutschland – von TV-Triellen und Achterbahnfahrten bis hin zum Erfolgsrezept von Olaf Scholz. Credits: ARD/ZDF

Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

„Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr. Gastgeberin ist Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.