Bonus für neue Hobby-Sportler

Sportvereine haben pandemiebedingt ein Viertel ihrer Mitglieder verloren. Der „Sportbonus“, eine Subvention für Neuzugänge und Wiedereinsteiger, soll das ändern.

Wien. Das gemeinsame Schwitzen, noch dazu in Innenräumen, galt lange Zeit als eine äußerst infektiöse Angelegenheit. Das ging nicht spurlos an Österreichs Sportvereinen vorüber: Während der Corona-Pandemie haben sie ein Viertel ihrer Mitglieder verloren. Laut einer repräsentativen Studie der Statistik Austria aus dem dritten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 sind nur noch 1,6 Millionen Österreicher Mitglieder in Sportvereinen. Das sind um 550.000 weniger als 2017. Im Schnitt waren zuletzt 22 Prozent der Männer und 13 Prozent der Frauen in Österreich Vereinsmitglieder. Der Mitgliederschwund, der bei Jugendlichen besonders hoch war, wird auf die Pandemie zurückgeführt, aufgrund der zahlreiche Sportstätten über Monate geschlossen waren.

90 Euro für Neumitglieder

Diesem Abwärtstrend möchte das Sportministerium nun gemeinsam mit den heimischen Sportorganisationen stoppen. Kernstück der Initiative „comebackstronger“ ist der „Sportbonus“. Wer von 1. September bis Jahresende einem Sportverein beigetreten ist oder beitritt, erspart sich bis zu 75 Prozent des Mitgliedsbeitrages, wie Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Sport Austria-Präsident und früherer Landeshauptmann Burgenlands Hans Niessl am Montag bei einer Pressekonferenz verkündeten.

Vereine seien nun aufgerufen, sich unter www.sportbonus.at zu registrieren. In einem zweiten Schritt soll der Bonus mit Info-Kampagnen möglichst vielen Österreichern bekannt gemacht werden. Die Abwicklung obliegt der Vereine, das Geld stellt das Ministerium zur Verfügung. Neun Millionen Euro stehen dafür bereit. Pro Person gibt es maximal 90 Euro, Voraussetzung ist, dass sie in diesem Jahr noch nicht Vereinsmitglied war.

Zusätzliche Mittel stehen laut des 57 Punkte enthaltenen Maßnahmenpakets auch für das Programm „Kinder gesund bewegen“ zur Verfügung. Das Angebot der Sportkurse im Freien unter dem Slogan „Bewegt im Park“ sollen um ein Viertel der bisherigen Kursanzahl ausgeweitet werden. Mit dem Kursangebot „Jackpot.fit“ für Kraft- und Ausdauertraining sollen bisher sportlich inaktive Menschen angesprochen werden.

Erstmals wird es am 24. September auch einen „Langen Tag des Sports“ in Schulen und Sportvereinen geben, auf den am 25. September „Österreichs größtes Sportfestival“ im Ernst-Happel-Stadion folgen wird, bei dem über 100 Sportvereine ihr Können zeigen und zum Mitmachen einladen sollen.

Sportminister Kogler gab sich zuversichtlich, viele Vereinsmitglieder wieder zurückholen zu können: „Der Wind bläst uns manchmal entgegen.“Man müsse jedoch auch gegen den Wind segeln können. „Wir können nicht warten, bis die Pandemie endgültig vorbei ist - wer weiß, wann das ist“, sagte Kogler. (twi/APA)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2021)