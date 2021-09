Lieder, frei nach Keith Richards

Barton Hartshorn erfreute in Wien mit seiner Songlyrik – allerdings nur in einem kleinen Pub.

Barton Hartshorn zählt zur immer größeren Schar an Popmusikern, die von ihrem Beruf nur schwer leben können. Jetzt debütierte er beim Wiener Waves-Festival.

Mit diesem Album habe ich mir eine größere Hörerschaft in den Radios erobert, die ich mit dem Nachfolgealbum teilweise wieder verloren habe, obwohl es mir gleichzeitig neue Hörer gewonnen hat.“ Im Gespräch mit der „Presse“ reflektiert Barton Hartshorn die Unwägbarkeiten des Musikbusiness recht maßvoll. In Besitz einer wunderbaren Stimme, nach etlichen Anläufen als Solokünstler und auch als Bandleader der Band Dictafone hat der Brite den Durchbruch zu den Massen immer noch nicht geschafft. Zweifel an seinem Tun kennt er dennoch nicht. Immerhin führt er ein recht freies Musikerdasein, auch wenn er es einmal für eine Auszeit von einem Jahr an den Nagel gehängt und sich als Souschef in einem Restaurant in Melbourne verdingt hat.