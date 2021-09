Grün gegen Pink: Wer kann Bildung besser?

Neos und Grüne geraten bei Bildungsthemen hart aneinander. Es geht auch um grün-pinke Wechselwähler.

Vor einer Woche hat die Schule in Ostösterreich begonnen. Nun beginnt auch der politische Betrieb in der Bundeshauptstadt Fahrt aufzunehmen. Konkret war es am Montag soweit – mit einer Sondersitzung des Landtages. Auf Verlangen der Grünen wurde über ein heftig umstrittenes Thema diskutiert: die Neuverteilung der Lehrerposten für Wiens Schulen, bei der Neos-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr erstmals unter Druck geraten war, seitdem in Wien die erste rot-pinke Koalition Österreichs auf Landesebene regiert.