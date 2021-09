Der verzweifelte Kampf des Armin Laschet

(c) imago images/J�rgen Heinrich (J�rgen Heinrich via www.imago-images.de)

Der Unions-Kanzlerkandidat strampelt sich ab – ob bei der CSU, als Angreifer im TV-Triell oder mit immer neuen Aktionsplänen. Schafft seine Union noch die Trendwende? Dem Rheinländer läuft allmählich die Zeit davon.

Berlin. Die CDU braucht gute Nachrichten wie einen Bissen Brot. Und in diesen Tagen taugt schon ein Erfolg bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen als Mutmacher. Die CDU hat dort am Sonntag trotz leichter Verluste und entgegen einiger Vorhersagen Platz eins verteidigt. „Daran kann man erkennen: Umfragen sind Umfragen. Am Ende entscheiden die Wähler“, sagt jener Mann, dessen eigene Umfragewerte ziemlich desaströs sind.