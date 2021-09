China nimmt seine Konzerne an die Kandare

AFP via Getty Images

Peking zieht bei Tech-Konzernen die Daumenschrauben an. Nun soll der Zahlungsdienst Alipay aufgespaltet werden.

Peking. China nimmt sein größtes Fintech-Unternehmen noch stärker an die Leine. Wie die „Financial Times“ berichtet, haben die Aufsichtsbehörden de facto eine Zerschlagung der Ant Group und ihres Zahlungsdienstes Alipay angewiesen: Der Plan sieht vor, dass einerseits die umfassende Datensammlung des Konzerns ausgelagert wird und zudem die Kreditgeschäfte – die Haupteinnahmequelle von Ant – in ein Joint Venture überführt werden soll, welches sich zu Teilen in staatlichem Besitz befindet.