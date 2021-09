Alles spült, alles gurgelt – alles Chaos!

In den Sommerferien hätte es genügend Zeit für eine bessere Organisation der Tests gegeben. Insbesondere in Wien ist das System nicht praxistauglich.

So streng wie an den Schulen ist man in Österreich sonst eigentlich nirgendwo. In die meisten Geschäfte darf man derzeit ohne Mund-Nasen-Schutz spazieren, im Großraumbüro kann man ganz ohne Überprüfung der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) Platz nehmen, und selbst auf dem Zeltfest braucht man keinen negativen PCR-Test, um sich mit Hunderten (potenziell ungeimpften) Menschen zu amüsieren. Nur in den Schulen wird das deutlich genauer genommen.