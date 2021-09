Eine Boxertragödie: Othello hat gegen Jago keine Chance

Rikki Henry inszenierte eine kühn gestraffte Fassung von William Shakespeares Tragödie monströser Eifersucht und politischer Intrigen. Tim Breyvogel spielt den dauernd erregten Intriganten mitreißend. Starke Momente haben auch die Frauen im Ensemble.

William Shakespeare hätte seine Tragödie „Othello“ (1603/4) wohl besser „Jago“ genannt. Der „Mohr von Venedig“, der anfangs siegreich von einer Schlacht gegen die Osmanen heimkehrt und am Ende aus Eifersucht seine Frau Desdemona erwürgt, hat gegen den machiavellistischen Intriganten und dessen Einflüsterungen keine Chance. Wenn Jago, der vom heldenhaften Söldnergeneral übergangen wurde, an der Rampe das Publikum zum Mitwisser tödlicher Pläne macht, verblassen die übrigen Figuren.Das war auch am Samstag bei der Premiere von „Othello“ im Landestheater Niederösterreich in der Inszenierung von Nestroy-Preisträger Rikki Henry zu spüren, und zwar eklatant: Tim Breyvogel brillierte als dauernd erregter Jago. Nicholas Monu wirkte als sein Widerpart ungelenk, fast hilflos. Möglicherweise war das sogar beabsichtigt, aber er hatte schwer mit der Sprache zu kämpfen, wechselte gelegentlich ins Englische. War dies ebenfalls ein Regieeinfall? Besser auf Jagos Dominanz schienen hier die Frauen eingestellt zu sein – Marthe Lola Deutschmann als sportliche Desdemona, Laura Laufenberg in kurzen Auftritten als entzückend liederliche Bianca, vor allem aber Bettina Kerl als energiegeladene Ehefrau Jagos. Vielleicht hätte sie nicht Emilia, sondern Othello spielen sollen, dann wäre der Schaukampf spannender gewesen.