Intensivstationen: Warum gibt es immer noch zu wenig Platz?

Und schon wieder werden die Intensivstationen zum Nadelöhr. Wurden tatsächlich Betten abgebaut? Und wie rüstet man sich für den Anstieg an Patienten?

191 Menschen müssen derzeit, Stand Montag, mit einer Covid-Erkrankung auf einer Intensivstation versorgt werden – um sieben mehr als am Sonntag. Die Intensivstationen füllen sich also wieder rasant. Der Höchststand allerdings lag 2021 bisher bei 615 (am 12. April) Covid-Patienten und zuletzt waren die Intensivstationen österreichweit laut Ages erst zu neun Prozent mit Covid-Kranken belegt.