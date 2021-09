EU-Abschiebepolitik scheitert

Die nationalen Regierungen und die Brüsseler Institutionen schaffen es trotz jahrelang bekannter Probleme nicht, den Großteil illegal aufhältiger Ausländer abzuschieben, kritisiert der Europäische Rechnungshof.

Die Pandemie hat die irreguläre Migration im Jahr 2020 stark gebremst, ihr Abflauen sowie das gleichzeitige Aufflammen mehrerer Krisenherde in Westafrika und Afghanistan lassen dieses Phänomen aber nach und nach wieder erstarken. Und damit auch eine der haarigsten politischen Fragen: Was tun mit jenen Menschen, die rechtskräftig nicht in Europa bleiben dürfen? Der Europäische Rechnungshof hat sich nach 2019 nun bereits ein zweites Mal mit dieser Frage der Zusammenarbeit der EU mit Drittländern bei der Rückübernahme von deren abzuschiebenden Staatsbürgern befasst. Er kommt zu einem ernüchternden Befund: „Die Maßnahmen der EU zur Erleichterung der Rückübernahme waren zwar relevant, aber die Ergebnisse waren unterschiedlich, und die Wirkung konnte nicht bewertet werden.“