Neue Regeln an Schulen: Nur noch Sitznachbarn in Quarantäne

Heute, Dienstag, sollen die neuen Quarantäneregeln für Schüler erlassen werden. Das kündigte der Generalsekretär im Bildungsministerium, Martin Netzer, im Ö1-"Morgenjournal“ an. Man sei mit den Abstimmungen im Finale, habe sich mit dem Gesundheitsministerium beraten - „und wir gehen davon aus, dass sie noch heute im Gesundheitsministerium erlassen werden“.

Was bedeutet das? Bereits nach der ersten Schulwoche waren in Wien 285 Klassen in Quarantäne. Um betroffene Schüler schnellstmöglich wieder am Unterricht teilhaben zu lassen, soll die Quarantäne nun verkürzt werden. Statt wie bisher zehn Tagen soll man sich nun nach fünf Tagen mit einem PCR-Test freitesten lassen können.

Zudem soll - nach Vorbild Deutschlands - nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne, wenn eine Corona-Infektion auftritt, sondern nur mehr die unmittelbaren Sitznachbarn der Kinder. „Uns ist wichtig, dass wir wieder in einen einigermaßen stabilen Schulbetrieb kommen, und dass nur diejenigen in Quarantäne gesteckt werden, wo es unvermeidbar notwendig ist“, so Netzer.

„Anlaufschwierigkeiten“ beim Testen

Die Maßnahmen gelten bundesweit: „Wir hoffen, dass hier alle neun Länder und die Gesundheitsbehörden das mittragen werden."

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte bereits am Vortag „sehr große Sympathie“ für das deutsche Modell signalisiert, aus dem Büro des Gesundheitsministers stand man dem Vorschlag ebenfalls „positiv gegenüber“.

Zum „holprigen Schulstart“ und den Problemen beim Testen sagte Netzer, es handle sich hier um „Anlaufschwierigkeiten“. Man habe hier aber ein „ambitioniertes Programm“ und arbeite mit Hochdruck daran, „dass das besser wird“.

(Red.)