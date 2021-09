"Hotel Motto": Weltläufig und gemütlich

In zwei Wochen öffnet das „Hotel Motto“ in Mariahilf. Für Bernd Schlacher standen die 1920er und Paris Pate, doch die Aura ist modern.

Kein Hotel, das größeren Ideen folgt, entsteht schnell am Reißbrett. Es entwickelt sich. Das gilt auch für das neue „Hotel Motto“ in 1060, das in Kürze die an Neuzugängen nicht arme Wiener Beherberbungslandschaft bereichert („Die Presse“ berichtete). Mehrere Jahre lang wurden mit Architekten und Investoren Konzepte und Styles erarbeitet und wieder verworfen, erklärt Betreiber Bernd Schlacher, Und zwar umfassend – vom Auf- und Umbau bis zur Armatur in den 91 Zimmern und Suiten des einstigen „Hotel Kummer“.